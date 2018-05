Erdogan ruft zu Stützungskäufen für Lira auf

Die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist nicht ganz unbeteiligt an der Schwäche der Landeswährung Lira, nun sollen die Bürger deren Talfahrt stoppen. Gestern richtete Erdogan einen Appell an die „Brüder“, die möglicherweise Euros und Dollar gespart haben, die Devisen in Lira zu konvertieren. Die türkische Landeswährung hat in den letzten Monaten stark an Wert verloren. Mittlerweile ist das auch für die Wahlen im Juni ein wesentlicher Punkt - in mehrfacher Hinsicht.

