Regierung beschließt bei Klausur neue Klimastrategie

Die Bundesregierung beschließt bei ihrer heute begonnenen Klausur in Mauerbach (Niederösterreich) eine neue Klimastrategie. Formal beschlossen wird das Papier morgen im Ministerrat, etliche darin enthaltenen Maßnahmen sind allerdings reine Zielvorgaben oder brauchen noch Gesetzesbeschlüsse.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte die Dringlichkeit des Projekts. Der Klimawandel sei nichts Abstraktes, er schlage sich schon jetzt in der Landwirtschaft spürbar nieder: „Extreme Unwetterereignisse nehmen zu, Dürreperioden, warme Winter und Hitzewellen setzen uns allen zu und richten Schäden an.“ Der Klimawandel koste auch Geld. Österreichs Volkswirtschaft würde bis 2050 Schäden in der Höhe von bis zu 8,8 Mrd. Euro jährlich zu verkraften haben, heißt es in der Klimastrategie.

Klimaschutz auf den Lehrplan

Neben bekannten Vorhaben wie dem schrittweisen Ausstieg aus den Ölheizungen (bei Neubauten ab 2020) oder dem kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien (bis 2030) finden sich nun im aktuellen Papier auch zwei neue „Leuchtturmprojekte“. Der eine betrifft den Bildungsbereich und setzt bei Bewusstseinsbildung an.

Dafür soll der Klimaschutz schon möglichst früh in den Schulen im Lehrplan verankert werden, nicht als eigenes Fach, sondern etwa in Volksschulen im Rahmen des Sachkundeunterrichts. Der zweite neue „Leuchtturm“ soll einer Forcierung der „Bioökonomie“ dienen, also dem Umstieg einer auf fossilen Stoffen beruhenden Wirtschaft auf eine, die nachhaltige Energie nutzt. Dazu soll ein eigener Aktionsplan erstellt werden.