Van der Bellen reist nach Estland

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist diese Woche nach Estland, wo er am Donnerstag Präsidentin Kersti Kaljulaid und Premierminister Jüri Ratas trifft. Am Freitag nimmt Van der Bellen an einem österreichisch-estnischen Wirtschaftsforum teil und hält eine Festrede auf einer Konferenz zu Außen- und Sicherheitspolitik.

Anlass für den offiziellen Besuch des Bundespräsidenten ist die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018, die traditionsgemäß mit den zwei zuvor amtierenden Vorsitzländern koordiniert wird. Vor Bulgarien, das bis Ende Juni den EU-Ratsvorsitz innehat, erfüllte die Republik im Baltikum im zweiten Halbjahr 2017 diese Funktion.

Familiärer Bezug zu baltischem Land

Inhaltlich steht die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen auf dem Programm. Der Bundespräsident, der vom Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Richard Schenz, sowie von einer 15-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, nimmt am Freitag am österreichisch-estnischen Wirtschaftsforum teil.

Eine besondere Rolle beim Besuch Van der Bellens spielen zudem seine estnischen Wurzeln: Seine im benachbarten russischen Pskow geborenen Eltern waren estnische Staatsbürger, sie lebten nach der Oktoberrevolution bis 1941 in Estland. Mütterlicherseits hat der Bundespräsident zahlreiche estnische Vorfahren, und im Land leben einige Verwandte, mit denen Van der Bellen teils auch in Kontakt steht. Laut Angaben der Präsidentschaftskanzlei wird der Bundespräsident nach dem Ende des offiziellen Programms am Freitag noch bis Sonntag in Estland bleiben.