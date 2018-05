Steirer von eigenem Taxi überrollt - tot

Von seinem Fahrzeug ist ein 53-jähriger Taxilenker gestern in Weißkirchen (Steiermark) überrollt worden. Das Auto hatte sich in Gang gesetzt, nachdem der Mann ausgestiegen war. Noch in der Nacht erlag er seinen Verletzungen.

