Italien protestiert gegen Titel „Die Schnorrer von Rom“

Italien reagiert verärgert auf deutsche Kommentare zu den politischen Entwicklungen in Rom. Der italienische Botschafter in Berlin, Pietro Benassi, protestierte wegen eines vom deutschen „Spiegel“ veröffentlichten Kommentars mit dem Titel „Die Schnorrer von Rom“.

„Wie soll man eine Nation nennen, die erst die Hand aufhält, um sich ihr schönes Leben von anderen finanzieren zu lassen - und dann ihren Geldgebern droht, wenn diese die Rückzahlung der Schulden anmahnen?“, ist im Kommentar zu lesen. Im Kommentar wird vor „italienischem Trumpismus“ gewarnt.

„Gegen ein ganzes Volk“

„Politische Dialektik gehört zur Pressefreiheit und zur Demokratie. Einen bitteren Geschmack hinterlässt jedoch die Tatsache, dass diese Kritik gegen ein ganzes Volk gerichtet wird“, protestierte der italienische Diplomat.

Die deutschen Medien konzentrierten sich auf die Person des europakritischen Ökonomen Paolo Savona, den die rechte Lega als neuen Wirtschaftsminister nominieren will. „Dieser Deutschland-Hasser sollte der italienischen Regierung beitreten“, kommentierte die „Bild-Zeitung“. „Italien will einen Deutschland-Feind in der Regierung haben“, betonte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („FAZ“). Er hatte den Euro ein „deutsches Gefängnis“ für Italien genannt.