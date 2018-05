Bundesliga: Fernduell um die Torjägerkrone

Die Positionen in der tipico-Bundesliga sind bereits vor dem 36. und letzten Spieltag bezogen. Wie schon im Vorjahr ist jedoch auch beim diesjährigen Saisonkehraus noch einmal Hochspannung garantiert.

Wurde ÖFB-Teamstürmer Deni Alar nämlich im Kampf um die Torjägerkrone vor einem Jahr im Finish gerade noch abgefangen, will der Sturm-Goalgetter den Spieß heute (17.30 Uhr, live in ORF eins) beim Gastspiel in Altach noch umdrehen und den Salzburger Munas Dabbur im Fernduell von der Spitze verdrängen.

