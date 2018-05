Tausende bei Demonstrationen für und gegen AfD in Berlin

An Demonstrationen für und gegen die rechte Alternative für Deutschland (AfD) haben heute in Berlin mehrere tausend Menschen teilgenommen. Zu der Demonstration der AfD am Hauptbahnhof versammelten sich nach Polizeiangaben geschätzt mehr als 1.000 Menschen, zu einer Gegenkundgebung kamen einer Sprecherin zufolge über 3.000 Menschen vor dem Reichstagsgebäude zusammen.

Die Polizei war mit etwa 2.000 Beamten im Einsatz und hatte sich auch auf mögliche Zusammenstöße eingestellt. Die Gegner der AfD hatten angekündigt, den Demonstrationszug der AfD vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor stoppen zu wollen. Die AfD hatte angekündigt, sie wolle sich mit der Demonstration für eine „gesamtgesellschaftliche Solidarität von Deutschen für Deutsche“ einsetzen.