Betrunkene 16-Jährige löste Sucheinsatz am Mondsee aus

Eine 16-Jährige hat in der Nacht auf heute eine stundenlange Suchaktion am Mondsee (Oberösterreich) mit mehr als 100 Beteiligten ausgelöst. In der Früh wurde der alkoholisierte Teenager schließlich in der Küche eines Hauses gefunden.

