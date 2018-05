Zwei Tage Regierungsklausur in Mauerbach

Zwei Tage, Sonntag und Montag, geht die Regierung in Mauerbach in Klausur. Am ersten Tag standen der EU-Ratsvorsitz, die Sorge vor einer neuen Flüchtlingsroute von Griechenland über Albanien und die Klimastrategie auf der Tagesordnung. Am Montag wird voraussichtlich die Mindestsicherung die Debatte dominieren. Denn die Regierung will die lange angekündigte österreichweite Reform der Mindestsicherung präsentieren. Details sind noch offen. Das Ziel ist klar: Menschen, die neu ins System kommen, sollen weniger Leistungen erhalten.

