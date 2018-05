Zehntausende protestieren in Berlin für und gegen AfD

Anlässlich einer Demonstration der Alternative für Deutschland (AfD) sind heute in Berlin Zehntausende Anhänger und Gegner der Rechtspopulisten auf die Straße gegangen. An der Kundgebung der Partei nahmen nach Polizeiangaben ungefähr 5.000 Menschen teil, dabei wandte sich AfD-Chef Jörg Meuthen gegen weitere Migration nach Deutschland. An verschiedenen Gegenveranstaltungen beteiligten sich nach Angaben der Polizei insgesamt 25.000 Menschen. Es gab vereinzelte Zusammenstöße mit der Polizei.

Bei der AfD-Demonstration vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor trugen die Teilnehmer Deutschland-Fahnen, die Menge skandierte immer wieder „Merkel muss weg“ - die Kundgebung richtete sich gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Meuthen wandte sich gegen die „illegale Massenmigration“ nach Deutschland.

Gegendemonstranten versuchten, die AfD-Kundgebung durch ein lautstarkes Pfeifkonzert zu stören. Immer wieder waren „Nazis-raus“-Rufe zu hören, die Teilnehmer der AfD-Demonstration beschimpften wiederum die Anhänger der Antifa-Bewegung. Zehntausende beteiligten sich nach Veranstalterangaben allein an einem Demonstrationszug mit lauter Techno-Musik unter dem Motto „Bass statt Hass“. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 70.000 Teilnehmern. Gewerkschaften und weitere Gruppierungen hatten zu Protesten gegen die AfD aufgerufen, auch Vertreter von Linken und Grünen nahmen teil.