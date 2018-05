Google-Katzenpflege sorgt für Eulensterben im Silicon Valley

Der starke Rückgang einer seltenen Eulenart im Shoreline Park im Silicon Valley hat bei US-Naturschützern lange für Rätselraten gesorgt. Zwar war klar, dass Katzen für den Tod zahlreicher Kaninchenkäuze verantwortlich waren - woher allerdings die vielen Katzen kamen, blieb eine offene Frage.

Katzenfreunde bei Google versorgen Streuner

Wie die „New York Times“ („NYT“) nun am Freitag berichtete, führte die Spur zu Katzenliebhabern in der nahe gelegenen Google-Zentrale. Eine kleine, firmeninterne Gruppe namens „GCat Rescue“ soll rund um den „Googleplex“ streunende Katzen versorgt und damit eine regelrechte Katzenkolonie geschaffen haben.

Während jüngere Tiere an neue Besitzer weitervermittelt wurden, ließ die Gruppe ältere Tiere kastrieren, chippen und setzte sie wieder aus. Dazu wurden die Tiere über eigens eingerichtete Futterstellen versorgt, die sich teils nahe an Brutorten der Eulen befinden sollen.

„Katzen jagen weiterhin“

Für Umweltschützer ist dieses Vorgehen ein Eingriff in das sensible ökologische Gleichgewicht: „Katzen, die gefüttert werden, jagen auch weiterhin“, so der Biologe Travis Longcore gegenüber der „NYT“. „Wenn man ein Katzenasyl in der freien Natur pflegt, hat das Konsequenzen für die wild lebenden Tiere“.

Google sei in Sachen Umweltschutz grundsätzlich sehr kooperativ, so Umweltschützerin Eileen McLaughlin gegenüber der Zeitung. Bei dem Thema Katzen sperre sich der Konzern allerdings. Sie habe bereits 2012 bei Google um die Entfernung der Fütterungsstationen gebeten, doch nichts sei passiert. Facebook hingegen habe Katzenfütterungen bereits vor Jahren verboten.

Katzen Faktor für Vogelsterben

Dass Katzen ein erheblicher Faktor beim Vogelsterben sind, ist bereits länger bekannt. Laut einer im Fachjournal „Biological Conservation“ veröffentlichten Studie für Australien sterben im Durchschnitt etwa 316 Millionen Vögel im Jahr durch wild lebende Katzen, 61 Millionen Vögel werden jährlich von Hauskatzen geraubt.