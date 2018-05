Champions League: Goalie bittet um Verzeihung

Loris Karius ist gestern bei der 1:3-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid zur tragischen Figur geworden. Mit zwei fatalen Fehlern war der Goalie hauptverantwortlich, dass Liverpool in Kiew als Verlierer vom Platz ging. In der schlimmsten Stunde seiner Karriere blieb Karius nichts anderes übrig, als Team und Fans um Verzeihung zu bitten. „Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß, dass ich meine Kollegen im Stich gelassen habe“, sagte der 24-Jährige, der nach der Partie nur noch ein Häufchen Elend war und in Liverpool vor einer schweren Zukunft steht.

Mehr dazu in sport.ORF.at