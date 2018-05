Österreich - Land der Gesellschaftstrinker

Österreich liegt beim Alkoholkonsum weltweit im Spitzenfeld. Alkohol ist hierzulande fest in der Alltagskultur verankert, zahlreiche traditionelle Feste und Anlässe werden oft mit teilweise übermäßigem Konsum von Alkohol verbunden - schließlich gilt er als „soziales Schmiermittel“ und wirkt bereits ab einer geringen Menge stimmungsaufhellend. Hinter der Vorliebe für ritualisiertes Trinken stecken zutiefst menschliche und psychische Motive. Dennoch: Alkoholabhängigkeit ist in Österreich die häufigste Diagnose bei Suchterkrankungen. Um ein harmloses Kulturgut handelt es sich also keineswegs, warnen Fachleute.

