Regierungsbildung in Italien wackelt

Nach tagelangem Ringen um die Aufstellung der Kabinettsliste hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella Medienberichten zufolge heute Nachmittag die Chefs der beiden verhandelnden Parteien empfangen. Mit Lega-Vorsitzendem Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio beriet Mattarella über die Ministerliste, hieß es in Rom.

Laut Insidern aus der Fünf-Sterne-Bewegung legte Mattarella sein Veto gegen die Ernennung des europakritischen Ökonomen Paolo Savona zum Finanzminister ein. Damit könnten die Regierungsverhandlungen scheitern, was den Weg zu Neuwahlen im Oktober ebnen würde. Der designierte Regierungschef Giuseppe Conte trifft noch heute Abend Mattarella im Quirinal. Conte wird nach den Beratungen mitteilen, ob er die Regierung bilden kann oder nicht.

Lega-Chef droht mit Neuwahl

Angesichts der Unstimmigkeiten drohte Lega-Chef Salvini, die Regierung platzen zu lassen. "Ich habe gesagt: „Entweder legen wir los oder uns reicht es“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur ANSA. Die Lega beharrt auf Savona als Finanzminister. Savona schaltete sich heute selbst in die Debatte ein. „Ich will ein anderes Europa, ein stärkeres, aber ein gerechteres“, schrieb er in einer Mitteilung, in der er sich unter anderem für die Ausweitung der Kompetenzen für die Europäische Zentralbank (EZB) aussprach.

Er betonte, dass die Fünf Sterne und die Lega die Staatsverschuldung Italiens abbauen wollten - allerdings durch das Ankurbeln des Wirtschaftswachstums. Die Spar- und strenge Steuerpolitik hätten sich als „falsch“ herausgestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Italienische Kommentatoren werteten das als Versuch der Parteien, Mattarella zu beschwichtigen.