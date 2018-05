Savona als Wirtschaftsminister abgelehnt

Der designierte italienische Premier Guiseppe Conte gibt auf. Am Sonntagabend hat er seinen erst am Mittwoch erteilten Auftrag zur Bildung einer Regierung mit der rechtsextremen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung zurückgelegt. Eine Regierungsbildung in Italien ist vorerst gescheitert. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte den von der Lega-Partei favorisierten euro-kritischen Paolo Savona als Wirtschafts- und Finanzminister abgelehnt - um die Finanzmärkte nicht zu alarmieren.

Lesen Sie mehr …