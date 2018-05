EU-Außenminister beraten über Iran-Atomabkommen

Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei einem Treffen in Brüssel über den Stand der Rettungsbemühungen für das Atomabkommen mit dem Iran beraten. Nach dem einseitigen Rückzug der USA aus dem Abkommen geht es dabei vor allem darum, trotz amerikanischer Sanktionsdrohungen den Handel mit dem Iran aufrechtzuerhalten.

Sollte dies nicht gelingen, könnte der Iran sein Programm zur Anreicherung von Uran, das zum Atombombenbau benötigt wird, wieder aufnehmen. Für die Einstellung des Programms war dem Iran über das Atomabkommen versprochen worden, dass die wirtschaftliche Isolierung des Landes aufgehoben wird.

Weiteres Thema des Ministertreffens wird die künftige EU-Zusammenarbeit mit den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) sowie die Lage im Kongo und in Venezuela sein. Auf die Entwicklungen in den beiden letzteren Ländern blickt die EU mit großer Sorge.