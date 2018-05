Schwerer Verkehrsunfall - A21 gesperrt

Die Außenring-Autobahn (A21) ist in NÖ wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Hochstraß und Alland in der Nacht gesperrt worden. Laut ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw in Fahrtrichtung Wien. Der Pkw wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

In Fahrtrichtung Wien gab es eine Totalsperre, der Verkehr wurde über die A1 umgeleitet. In Fahrtrichtung Linz wurde mittlerweile eine Spur für den Verkehr geöffnet. Es gab Stau. Bis zum Frühverkehr sollte die Autobahn wieder befahrbar sein, teilte der ÖAMTC mit.