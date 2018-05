US-Autozölle würden in Österreich 3.000 Jobs treffen

US-Präsident Donald Trump hat der EU 25 Prozent Zoll auf Autoimporte angedroht. Noch ist zwar unklar, ob diese Strafzölle jemals kommen, WIFO-Experte Gerhard Streicher hat aber bereits mögliche Auswirkungen einer solchen Maßnahme berechnet. Diesen Angaben zufolge wären in Österreich etwa 3.000 Jobs betroffen - sie müssen aber nicht unbedingt wegfallen.

Starke Zulieferindustrie

In Österreich werden mit Ausnahme der Auftragsarbeiten von Magna zwar keine Autos gebaut, es gibt aber eine sehr starke Zulieferindustrie. Diese wäre von Zöllen auf in die USA verschiffte Autos stark betroffen. Ob im Fall des Falles wirklich Arbeitsplätze verloren gehen, hängt davon ab, ob die Autofirmen andere Absatzmärkte finden können, sagte Streicher im Gespräch mit der APA.

Die großen Firmen könnten auch durch Preisreduktionen Marktanteile halten. Nur wenn es keine Gegenmaßnahmen geben sollte, würden die 3.000 Jobs in Österreich verloren gehen. Abgesehen davon ist in Österreich mit einem Preisauftrieb von 0,05 Prozent und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um rund einen Zehntelprozentpunkt zu rechnen.

69.000 Jobs in Deutschland

In Deutschland wäre der Zoll, der sich laut der Ankündigung Trumps von durchschnittlich 2,5 Prozent auf 25 Prozent verzehnfachen würde, an 69.000 Arbeitsplätzen spürbar. Das Preisniveau würde um fast 0,1 Prozent steigen, das Bruttoinlandsprodukt um 0,17 Prozent sinken. In den 28 EU-Ländern zusammen sieht Streicher 198.000 Jobs wackeln, die Inflation um 0,08 Prozent steigen und das BIP um 0,09 Prozent fallen.

Viel härter wären aber die USA von den Zöllen getroffen, ergibt die Modellrechnung. 36.000 Arbeitsplätze würden leiden, die Preise würden aber um 0,84 Prozent steigen und die Wirtschaftsleistung um fast ein Prozent (0,91 Prozent) sinken. In der Folge würde die Inflation weltweit anziehen, denn praktisch überall sind auch US-Produkte enthalten.