Frontalattacken gegen Mattarella

Nachdem die Regierung der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega in Italien am Sonntag nun doch geplatzt ist, entfaltet sich in Rom eine neue politische Krise. Präsident Sergio Mattarella, der den Euro-Kritiker Paolo Savona als Finanzminister abgelehnt und damit die Verhandlungen zum Scheitern gebracht hat, dürfte nun eine Expertenregierung anpeilen. Bereits am Montag soll es dazu erste Treffen geben. Doch die gescheiterten Parteien lehnen eine solche ab und fordern so schnell wie möglich Neuwahlen. Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio brachte sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella ins Gespräch.

