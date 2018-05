French Open: Finale für Thiem „logisches Ziel“

Für ein Grand-Slam-Finale muss laut Dominic Thiem alles zusammenpassen. Dennoch ist für den 24-Jährigen das Erreichen des French-Open-Endspiels „das logische Ziel“. Zweimal zog Thiem in den letzten Jahren ins Paris-Semifinale ein. Für die nächste Stufe sieht sich der Weltranglistenachte bereit.

Sein zehnter Turniersieg in Lyon ist für Thiem ein „sehr gutes Zeichen“. Ankommen wird es auf die mentale Komponente. Auftaktgegner heute in Paris ist Ilja Iwaschka (zweite Partie nach 11.00 Uhr, live in ORF Sport +).

