NHL: Das „Heldenepos“ der Golden Knights

Heute beginnt in der National Hockey League (NHL) in Las Vegas zwischen den Vegas Golden Knights und den Washington Capitals der Showdown um den Stanley Cup. Vor allem die Knights können Geschichte schreiben. Denn noch nie setzte sich ein Liganeuling am Ende auch die Krone auf. Das sportliche „Heldenepos“ der Knights gewann vor dem Hintergrund einer realen Tragödie für Las Vegas noch mehr an Bedeutung.

Mehr dazu in sport.ORF.at