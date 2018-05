Frühlingssaison auf Mount Everest endete mit Rekorden

Triumphe und Tragödien am Mount Everest: Mehr als 400 Menschen haben in der diesjährigen Frühlingssaison den Gipfel erklommen. Das teilte heute Nepals Tourismusministerium mit. Am Samstag war die Saison zu Ende gegangen, zuletzt mit mehr als zehn Tagen bei gutem Wetter. Jedes Jahr versuchen Hunderte Menschen in der kurzen Frühlingsklettersaison im April und Mai den Berg zu bezwingen.

Mehrere Rekorde haben Bergsteiger diesmal aufgestellt. So erreichte der 47-jährige Nepalese Kami Rita Sherpa den Gipfel zum 22. Mal und damit so oft wie kein anderer. Die in den USA lebende Nepalesin Lhakpa Sherpa erklomm den Gipfel zum neunten Mal. Damit erzielte sie eine Bestleistung für die meisten erfolgreichen Aufstiege einer Frau.

Beinamputierter erreichte als Zweiter Gipfel

Ein 70 Jahre alter beidseitig Amputierter aus China wurde der zweite Mensch mit Beinprothesen an der Spitze des Berges. Bei einem Gipfelversuch 1975 hatte er beide Beine durch Erfrierungen verloren. Ein Australier stellte den Rekord auf für das Besteigen des jeweils höchsten Bergs aller sieben Kontinente in der kürzesten Zeit.

Vier Menschen starben in dieser Saison beim Versuch, den 8.848 Meter hohen Gipfel zu erreichen, darunter zwei Sherpas. Seit dem ersten Aufstieg im Jahr 1953 haben mehr als 5.000 Menschen den Berg an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet erreicht. Nahezu 300 Menschen sind bisher bei dem Versuch ums Leben gekommen.