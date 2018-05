OÖ: 3.450 weniger in Nachmittagsbetreuung

Mindestens 3.450 Kinder gehen in Oberösterreich seit 1. Februar am Nachmittag nicht mehr in den Kindergarten, weil das Land dafür Gebühren von 42 bis 110 Euro eingeführt hat. Das berichtet die Rechercheplattform Addendum.

