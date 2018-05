Maßnahmenpaket am Montag präsentiert

Die Europäische Kommission macht Ernst mit ihrem Vorhaben, Plastikmüll signifikant zu reduzieren: Am Montag wurden in Brüssel einschneidende Maßnahmen präsentiert, die die bereits inoffiziell bekannten Pläne bestätigten. So sollen Plastikgeschirr und -besteck, Strohhalme und dergleichen Wegwerfartikel verboten werden. Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten bis 2025 Einwegflaschen aus Plastik zu 90 Prozent recyceln müssen. Mit den neuen Regeln will die EU die Meere schützen. Doch auch wenn ihnen die Kommission Priorität einräumt, die Umsetzung könnte dauern.

Lesen Sie mehr …