Champions League: Real-Sieg nicht frei von Misstönen

Nach dem Titelhattrick in der Champions League sollte bei Real Madrid eigentlich alles eitel Wonne sein. In die allgemeine Euphorie nach dem 3:1-Finaltriumph am Samstag gegen den FC Liverpool mischten sich aber auch Misstöne. Cristiano Ronaldo und Gareth Bale äußerten gleich nach dem Spiel ihre Wechselgedanken.

Vor allem der Portugiese verstand es, trotz einer unauffälligen Vorstellung die ungeteilte Aufmerksamkeit gleich wieder auf sich zu ziehen. Kritik dafür kam von Sergio Ramos, allerdings stand der Real-Kapitän nach seinem Foul an Mohamed Salah ebenfalls nicht gerade fein da.

