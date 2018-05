Integration von Müttern entscheidend für Chance der Kinder

Eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liefert Anhaltspunkte für gelingende Integration. „Die Integration der Migrantenmütter ist entscheidend für die Integration der Kinder“, sagte heute OECD-Experte Thomas Liebig anlässlich der Präsentation einer EU-weiten Studie.

Chancen auf akademischen Grad gesunken

Die Bildungslücke zwischen den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund habe in Österreich zugenommen. „In den 30 Jahren zwischen 1981 und 2011 sind die Chancen für zwölfjährige Schüler mit türkischer Staatsbürgerschaft, eine akademische Ausbildung zu erhalten, gesunken“, heißt es in der von den Wiener Ökonomen Wilfried Altzinger und Alyssa Schneebaum durchgeführten Teilstudie zu Österreich. „Die Lücke zu den Schülern mit österreichischer Staatsbürgerschaft ist so von 57 auf 62 Prozent gestiegen.“

Insgesamt hätten Kinder von Zuwanderern aus Nicht-EU-Staaten einen „herausfordernden Ausgangspunkt“ für ihre Bildungs- und Arbeitskarriere. 15 Prozent hätten nämlich eine Mutter mit keiner oder nur primärer Bildung, während dieser Anteil bei Kindern von einheimischen Müttern fünfmal niedriger sei, heißt es in der Studie.

Allerdings zeigt sie, dass die Zuwandererkinder bei Bildung und Beschäftigung im Vergleich zu den Einheimischen aufholen und teilweise sogar besser abschneiden als sie. „Die gute Nachricht ist, dass wir insgesamt für Europa klare Evidenz haben, dass die Kinder von Immigranten besser integriert sind“, so Liebig. Das gelte insbesondere für die Bildungsabschlüsse, „mit Abstrichen“ auch auf dem Arbeitsmarkt.

„Geringe Bildungsbeteiligung im Vorschulalter“

In Österreich etwa zeigen Kinder von niedrigqualifizierten Migranten bessere Bildungsergebnisse als die Kinder von niedrigqualifizierten Einheimischen. Das gelte allerdings nur für männliche Jugendliche, bei Mädchen sei es umgekehrt.

Weil aber gerade das Bildungsniveau von Frauen „einen stark positiven Einfluss auf die Integration ihrer Kinder“ habe, müsse mehr in die Integration zugewanderter Frauen investiert werden. Außerdem werde die „geringe Bildungsbeteiligung im Vorschulalter“ als wichtiger Grund für die Schwierigkeiten der zweiten Generation in Österreich ausgemacht.