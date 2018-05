Serienhit geht in die Verlängerung

Reiche Vollzeitmütter, Intrigen und ein Mord: Was sich nach den Zutaten für eine Seifenoper anhört, ist in „Big Little Lies“ zu großer Fernsehkunst geworden. Ab Donnerstag ist die vielfach preisgekrönte Serie in ORF eins zu sehen. Ursprünglich war „Big Little Lies“, basierend auf dem gleichnamigen Besteller der Australierin Liane Moriarty, auf eine Staffel angelegt. Wegen des großen Erfolges werden nun neue Episoden produziert. Zum hochkarätigen Cast um Nicole Kidman und Reese Witherspoon wird dabei noch eine weitere Hollywood-Größe dazustoßen.

