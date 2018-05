Deutsche Asylaffäre: Merkel will bei Aufklärung unterstützen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bietet Innenminister Horst Seehofer Rückendeckung bei der Aufklärung von Missständen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert heute bekannt.

„Volle politische Unterstützung“

„Der Bundesinnenminister hat die volle politische Unterstützung der Bundeskanzlerin in all seinen Bemühungen dort, wo es notwendig ist, Aufklärung zu betreiben, und dort, wo es notwendig ist, auch notwendige Konsequenzen zu ziehen“, sagte Seibert in Berlin. Das müsse ohne Rücksichtnahme auf Personen geschehen, sagte er. Merkel befinde sich in regelmäßiger Abstimmung und einem Informationsaustausch mit Seehofer über die Vorgänge.

Morgen muss Seehofer im Innenausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen. Die im Zentrum der Vorwürfe stehende BAMF-Außenstelle im norddeutschen Stadtstaat Bremen soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Das BAMF untersteht der Aufsicht des Innenministeriums. Auf die Frage nach einem Untersuchungsausschuss sagte Seibert, darüber entscheide das Parlament.