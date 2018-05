Kind nach Kontakt mit Weidezaun reanimiert

Heute Mittag hat sich in Söll (Tirol) ein schwerer Stromunfall ereignet. Ein zehnjähriges Kind ist mit dem Kopf in einen elektrischen Weidezaun geraten. Der Bub musste reanimiert werden und wurde in die Klinik geflogen.

