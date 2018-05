All-in & Zwölfstundentag: WKÖ sieht keine Grauzone

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat heute auf den ORF.at-Bericht über die Auswirkungen des geplanten Zwölfstundentages auf All-in-Verträge reagiert. "All-in-Verträge bewegen sich keineswegs in einer Grauzone und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit hat keine direkten Auswirkungen auf All-in-Verträge“, ließ WKÖ-Sozialexperte Rolf Gleißner in einer Aussendung mitteilen.

Durch die Möglichkeit, bis zu zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, erhöhe sich die Arbeitszeit nicht, so der stellvertretende Leiter der Abteilung für Sozialpolitik weiter. „Es kommt lediglich zu einer Umverteilung: An manchen Tagen wird länger, an anderen kürzer gearbeitet.“

Arbeitsrechtler zweifelt an Gültigkeit

Gegenüber ORF.at hatte der Arbeitsrechtsexperte Martin Risak von der Universität Wien seine Zweifel geäußert, dass ein All-in-Vertrag auch die elfte und zwölfte Stunde inkludiert. Somit müssten diese Stunden extra abgegolten werden. Sein Kollege Elias Felten, Arbeitsrechtler von der Universität Linz, ergänzte, dass es durchaus einen Interpretationsspielraum bei der Vertragsauslegung gäbe.

Die ÖVP-FPÖ-Regierung will demnächst einen Vorschlag vorlegen, wonach die Höchstarbeitszeitgrenzen ausgeweitet werden. Künftig soll es möglich sein, bis zu zwölf Stunden am Tag und 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Derzeit liegt die Maximalgrenze bei zehn und 50 Stunden. Während die Wirtschaft die Pläne der Regierung goutiert, hagelt es Kritik von der Gewerkschaft.