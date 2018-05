Radsport: Konrad ist „an der Spitze angekommen“

Für Patrick Konrad war der diesjährige Giro d’Italia ein echtes Erfolgserlebnis. Der 26-Jährige zeigte drei Wochen lang keine Schwächen und steigerte sich am Ende sogar noch.

Der Lohn war Rang sieben im Gesamtklassement, so gut war schon lange kein Österreicher mehr platziert. „Ich denke, in der Radsportwelt hat nun jeder gesehen, dass ich an der Spitze angekommen bin“, zog Konrad zu Recht ein positives Resümee.

Mehr dazu in sport.ORF.at