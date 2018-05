Anti-Rassismus-Training für alle US-Starbucks-Mitarbeiter

Nach der Aufregung über die unberechtigte Festnahme von zwei Afroamerikanern in einer Starbucks-Filiale in Philadelphia schult das Unternehmen morgen alle seine 175.000 Mitarbeiter in den USA zum Thema Rassismus. Dafür schließt Starbucks nach eigenen Angaben für vier Stunden seine rund 8.000 US-Filialen. Starbucks hatte die öffentlichkeitswirksame Maßnahme Mitte April angekündigt, nachdem der Vorfall in Philadelphia eine Welle der Empörung, Proteste und Boykottdrohungen ausgelöst hatte.

Wartende in Handschellen abgeführt

Die beiden Afroamerikaner waren in Handschellen abgeführt worden, nachdem ein Starbucks-Angestellter die Polizei gerufen hatte. Er warf den Männern laut Polizeiangaben Hausfriedensbruch vor, weil sie nichts bestellt hatten. Nach Angaben ihres Anwalts hatten sie sich zu einem geschäftlichen Treffen in dem Cafe verabredet. Bestellt hätten sie nichts, weil sie noch auf einen dritten Teilnehmer gewartet hätten. Ein Video der Festnahme wurde in Sozialen Netzwerken millionenfach angeklickt, Demonstranten legten kurzzeitig den Betrieb der Starbucks-Filiale lahm.