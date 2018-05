Staatsbürgerschaft für Kletterer von Paris

Bisher hat er ohne Aufenthaltsgenehmigung in Paris gelebt: Nun wird Mamoudou Gassama aus Mali in Frankreich als Held gefeiert. Der 22-Jährige hatte am Wochenende mit einer beherzten Kletteraktion ein Kind gerettet, das aus dem vierten Stock zu stürzen drohte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach dem Flüchtling heute die Staatsbürgerschaft. Außerdem winkt dem jungen Mann ein Arbeitsplatz bei der Feuerwehr.

