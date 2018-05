Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben heute mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Dies bestätigte ein israelischer Militärsprecher in Tel Aviv. In mehreren Ortschaften an der Grenze zu dem Palästinensergebiet heulten in der Früh Warnsirenen.

Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste entlang der Gaza-Grenze am 30. März, dass Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Nach palästinensischen Berichten griffen israelische Kampfflugzeuge nach den Raketenangriffen verschiedene Ziele im Gazastreifen an. In dem Palästinensergebiet waren laute Explosionen zu hören. Der Armeesprecher konnte sich dazu zunächst nicht äußern.

Palästinenser wollen Seeblockade durchbrechen

Als Protestaktion wollen Palästinenser heute die israelische Seeblockade des Gazastreifens mit einem Schiff durchbrechen. An Bord sollen unter anderen Palästinenser sein, die bei den Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zu Israel in den vergangenen Wochen verletzt wurden.

„Al-Hurija“ soll am Vormittag in See stechen

Das Boot „Al-Hurija“ (Die Freiheit) soll am Vormittag vom Hafen in Gaza in See stechen, teilten die Organisatoren mit. Das Nationale Komitee des „Marsches der Rückkehr“ hatte in den vergangenen Wochen auch die Massenproteste an der Gaza-Grenze organisiert.

Israel hat vor mehr als zehn Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Israel begründet das mit Sicherheitsinteressen. Gaza sei heute „das größte Gefängnis der Welt“, erklärte das Organisationskomitee zu dem Protest auf See. Die Aktion erfolge acht Jahre nach der Erstürmung des Gaza-Solidaritätsschiffs „Mavi Marmara“ durch die israelische Marine. Dabei wurden zehn türkische Staatsbürger getötet.

Ziel unbekannt

Die Organisatoren sagten nicht, wohin „Al-Hurija“ fahren soll. Neben verletzten Palästinensern sollen auf dem Schiff auch Studierende mitfahren sowie Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Bei Massenprotesten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel haben israelische Soldaten seit Ende März mindestens 120 Palästinenser getötet. Tausende wurden verletzt. Israel hatte im Vorfeld vor der Stürmung des Grenzzauns gewarnt und erklärt, auf jeden zu schießen, der versuche, den Zaun zu überwinden.