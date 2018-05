Einsamkeit – die neue Volkskrankheit

Eine tödliche Epidemie sei die Einsamkeit, krebserregend und schädlicher als 15 Zigaretten am Tag: Das haben Mediziner herausgefunden.

Die Gesellschaft scheint auf die neue Volkskrankheit nicht ausreichend vorbereitet. Sozialwissenschaftler fordern: Man sollte sich ein Beispiel an Südamerika nehmen, dort sei Einsamkeit nicht so ein Tabuthema wie in Europa.

