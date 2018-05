Wiener Citymaut: Scharfe Kritik aus NÖ

Der niederösterreichische Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat heftige Kritik am Citymaut-Vorschlag der Wiener Grünen geübt. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou will damit Pendler verstärkt zur Kasse bitten - für Schleritzko ein „populistischer Schnellschuss“.

Die Wiener SPÖ zeigt sich indes gesprächsbereit in Bezug auf den Vorschlag. Wien müsse sich in dieser Frage aber eng mit Niederösterreich und dem Burgenland abstimmen, so SPÖ-Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr.

