Formel 1: WM könnte zum Dreikampf werden

Die bisherigen sechs Formel-1-Rennen lassen auf einen spannenden weiteren Saisonverlauf hoffen. Nach dem Sieg von Daniel Ricciardo am Sonntag in Monte Carlo hat der Australier nun ebenso zwei Siege zu Buche stehen wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.

Die WM könnte sich heuer also zu einem Dreikampf entwickeln. Doch Ricciardo bleibt abwartend und verweist auf seinen doch schon beträchtlichen Rückstand in der WM-Wertung. Eine „Außenseiterchance“ könnte sich aber ergeben, so der Red-Bull-Pilot.

