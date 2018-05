Regievisionäre wenden sich Seriensektor zu

Mit Taylor Sheridan („Wind River“) und Nicolas Winding Refn („The Neon Demon“) wagen zwei der visionärsten Regisseure der letzten Jahre einen Abstecher in den Serienbereich. Sheridan arbeitet an einem Epos über eine US-Rancherdynastie, Winding Refn an einer düsteren Krimiserie.

