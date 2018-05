Euro sackt wegen Italien-Krise auf Siebenmonatstief

Angesichts der politischen Krise in Italien fliehen Anleger aus dem Euro. Die Gemeinschaftswährung rutschte heute um 0,3 Prozent auf 1,1584 Dollar ab und markierte damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Auch die Börsen sackten im Frühhandel ab.

Zur Regierungskrise in Italien kommt die Ungewissheit, wie es in Spanien weitergeht. Dort soll einem Medienbericht zufolge am Donnerstag und Freitag ein Misstrauensantrag gegen den konservativen Regierungschef Mariano Rajoy debattiert werden.

Experten sollen Italien regieren

In Italien hatte zwar das Scheitern der Anti-EU-Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in der EU und auf den Finanzmärkten anfänglich für Aufatmen gesorgt, doch nachhaltig war das nicht - auch der Auftrag für den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli, eine Expertenregierung zu bilden, änderte nichts daran.

Der Ex-Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) steht zwar für Spardisziplin und damit gegen die Positionen der beiden vorerst gescheiterten Parteien - doch rüsten beide schon wortgewaltig für eine Neuwahl. Die Märkte reagieren mit neuen Sorgen.

