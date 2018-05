Mann und Frau tot auf Straße in Wien aufgefunden

Ein Mann und eine Frau sind heute Vormittag tot auf offener Straße in Wien-Wieden entdeckt worden. Derzeit deute vieles auf Mord und Suizid hin, so eine Polizeisprecherin zur APA. Die Leichen wurden in der Rienößlgasse gefunden.

