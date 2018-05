Starke Kurseinbrüche durch Italien-Krise

Die politische Krise in Italien wirkt sich immer stärker auf die Finanzmärkte aus. Der Euro geriet unter Druck und fiel unter die Marke von 1,16 Dollar.

Der deutsche Aktienindex DAX weitete am Vormittag die Verluste aus und verlor gegen Mittag 1,49 Prozent auf 12.671,87 Punkte. Damit verliert der Leitindex zunehmend den Kontakt zur vielbeachteten 13.000er-Marke.

Die Aktienbörsen in Italien und Spanien gerieten ins Taumeln. So sackte der Mailänder Leitindex FTSE MIB im frühen Handel um bis zu 2,18 Prozent ab. Bankaktien wie Ubi Banca, UniCredit und Intesa Sanpaolo büßten bis zu 3,6 Prozent ein. Die Kursverluste bei den Anleihen können insbesondere die Bilanzen der italienischen Banken belasten, die viele heimische Staatsanleihen im Depot haben.

Griechenland befürchtet Ansteckungsgefahr

Auf den Staatsanleihemärkten Italiens und Portugals trübte sich die Stimmung weiter ein. Italienische Staatstitel mit einer Laufzeit von zehn Jahren warfen bis zu 2,9 Prozent Rendite ab. Das war der höchste Stand seit Mitte 2014. Portugiesische Anleihen mit gleicher Laufzeit rentierten mit bis zu 2,4 Prozent - ein Hoch seit Herbst 2017. In Spanien erhöhten sich die Renditen ebenfalls, wenngleich weniger stark.

Die griechische Regierung fürchtet ein Überschwappen der Probleme auf ihr Land. „Wir machen uns Sorgen, wenn es (Italien) instabil ist und es Auswirkungen auf die Finanzlage geben wird, dass uns diese Finanzlage vielleicht zusätzliche Probleme schaffen könnte“, sagte der griechische Außenminister Nikos Kotzias am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas. Seine Regierung wolle ein stabiles, proeuropäisches Italien.

Italienischer Notenbankchef warnt vor Vertrauenskrise

Die italienische Notenbank warnte vor einem Verlust des Vertrauens in Italien. „Wir dürfen niemals vergessen, dass wir immer nur ein paar Schritte von dem sehr ernsten Risiko eines Verlusts des unersetzbaren Guts von Vertrauen entfernt sind“, sagte der Gouverneur der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, am Dienstag in Rom. Eine Finanzkrise müsse vermieden werden. Visco bestimmt auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit.

„Die Zukunft Italiens ist in Europa“

Er forderte die Politik in Italien auf, die Reformpolitik fortzusetzen. Die europäischen Vorgaben müssten akzeptiert werden. „Die Zukunft Italiens ist in Europa“, sagte Visco. Er betonte, dass für die aktuelle Entwicklung nicht die Vorgaben der EU oder Spekulanten verantwortlich sind. Vielmehr hätten die Italiener mit ihrem Handeln und politischen Vorstellungen Umschichtungen an den nationalen und internationalen Märkten ausgelöst.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung droht in Italien ein institutioneller Zweikampf zwischen den beiden populistischen Kräften Fünf Sterne und Lega sowie Staatspräsident Sergio Mattarella. Die Fünf Sterne streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten an, weil er aus ihrer Sicht mit der Weigerung, den Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen, gegen die Verfassung verstoßen habe.

Moody’s prüft Abstufung

Angesichts der Eskalation der politischen Krise in Italien stellt die US-Ratingagentur Moody’s das Rating für Italien auf den Prüfstand. Derzeit wird Italien mit „Baa2“ bewertet. Diese Bewertung werde auf eine mögliche Abstufung überprüft, teilte Moody’s mit.