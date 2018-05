Rivalen im Libyen-Konflikt debattieren in Paris

Wichtige rivalisierende Politiker im Libyen-Konflikt sind heute in Paris zusammengekommen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian empfing unter anderen den Chef der international anerkannten Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch, und seinen Kontrahenten, den im Osten Libyens herrschenden General Chalifa Haftar, im Elyseepalast.

APA/AFP/Etienne Laurent

„Die aktuelle Lage erfordert Entscheidungen“, sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron beim Zusammentreffen mit Sarradsch. Er rief die Akteure zu Beginn der internationalen Konferenz unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur „Versöhnung“ auf. Eingeladen sind zudem Vertreter von 19 Ländern, darunter die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats, Deutschland sowie Nachbarländer Libyens.

Verhärtete Fronten

Auch der Vorsitzende des libyschen Staatsrates, Chaled al-Mischri, und Libyens Parlamentspräsident Akila Salah Issa kamen zu der Konferenz. Das Parlament sieht sich als Gegenregierung und unterstützt General Haftar. Nach französischen Angaben sollen die Widersacher eine gemeinsame Erklärung unterschreiben, die Neuwahlen vor Jahresende sowie einen Fahrplan zur Beilegung der Krise in dem nordafrikanischen Land vorsieht.

In Libyen selbst stieß das Treffen auf Skepsis. Zahlreiche wichtige Milizen waren nicht dabei. Die Denkfabrik International Crisis Group (ICG) warnte, es könne kontraproduktiv sein, nicht einen breiteren Konsens im politischen und militärischen Spektrum des Landes sicherzustellen.

Erste Gespräche in Paris vor einem Jahr

Sarradsch und Haftar waren bereits im Juli 2017 in Paris auf Vermittlung Macrons zu Gesprächen zusammengekommen, um sich auf einen Zehnpunkteplan mit einer Waffenruhe und baldigen Wahlen zu verständigen. An der militärischen Lage in Libyen hat sich seither wenig verändert.

Seit dem unter anderem von Frankreich unterstützten Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Weite Teile Libyens werden von bewaffneten Milizen kontrolliert. Der Sturz Gaddafis erfolgte im Zuge einer von den USA angeführten internationalen Militärintervention, bei der zahlreiche Ziele in Libyen aus der Luft bombardiert wurden.

Heute wird die Autorität der international unterstützten Regierung der nationalen Einheit, an deren Spitze Sarradsch steht, von einer Gegenregierung infrage gestellt, die mit Hilfe der selbst ernannten Nationalen Libyschen Armee des abtrünnigen Generals Haftar im Osten von Libyen herrscht.