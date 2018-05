HRW fürchtet Enteignungen von syrischen Flüchtlingen

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sieht durch ein neues Gesetz in Syrien die Gefahr von Enteignungen für Flüchtlinge. Durch das neue Gesetz sei zudem die Rückkehr von Flüchtlingen aus dem Ausland deutlich erschwert, teilte HRW heute mit. Das neue Gesetz sei eine weitere Maßnahme der syrischen Regierung, um unter dem Titel „Städtische Entwicklung“ Eigentum ohne Ersatz und rechtsstaatliche Mittel zu enteignen.

Bereits Anfang April hatte die syrische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das es ihr erlaubt, Grundstücke in Staatsbesitz zu nehmen, wenn Eigentümer nicht innerhalb von 30 Tagen den Besitz nachweisen können. Menschenrechtsorganisationen und Oppositionelle kritisieren, dass das für viele ins Ausland geflüchtete Syrer nicht möglich sei. Zudem gebe es häufig kaum schriftliche Eigentumsnachweise.

Auch die Bundesregierung hatte sich besorgt über das neue Gesetz gezeigt. Nach UNO-Angaben befinden sich rund zwölf Millionen Syrer, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, auf der Flucht und mussten ihre Heimat verlassen. Teils leben sie als Binnenflüchtlinge in anderen Teilen Syriens, teils in den Nachbarländern oder in Europa.