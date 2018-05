Politik verlagert sich auf die Straße

In der tiefen politischen Krisen in Italien droht eine zunehmende Polarisierung. Dass Staatschef Sergio Mattarella nach dem Scheitern der Regierungsbildung von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega mit Carlo Cottarelli ausgerechnet einen Vertreter eines strikten Sparkurses mit der Regierungsbildung betraut hat, lässt die Wogen hochgehen. Als Protest gegen Mattarella rief Fünf Sterne für Samstag zu einer Großkundgebung in Rom auf. Schon tags zuvor wollen die Sozialdemokraten für Mattarella auf die Straße gehen. Die rechte Lega ist schon wieder im Wahlkampfmodus: Die erwartete Neuwahl kommt für sie gar nicht ungelegen.

