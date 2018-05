BrandZ: Red Bull nicht mehr unter Top-100-Marken

Der heimische Energydrink-Hersteller Red Bull hat es in der diesjährigen Markenwertstudie BrandZ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Kantar Millward Brown nicht mehr unter die weltweit 100 wertvollsten Marken geschafft. Im Ranking der Softdrinks konnte sich Red Bull dagegen um einen Platz auf Rang zwei hinter Coca-Cola verbessern.

Bereits im Vorjahr fiel Österreichs wertvollste Marke von Rang 90 auf Rang 99 zurück. Ihr Wert erhöhte sich laut dem diesjährigen Ranking um drei Prozent auf 11,9 Mrd. US-Dollar (10,2 Mrd. Euro). Im Ranking der Erfrischungsgetränke konnten die Salzburger Diet Coke ganz knapp überholen.

Google, Apple, Amazon

Amazon ist nach Einschätzung der Marktforscher zur drittwertvollsten Marke der Welt nach Google und Apple geworden. Der weltgrößte Onlinehändler tauschte die Plätze mit Microsoft. Mit einem geschätzten Markenwert von 207,6 Mrd. Dollar (plus 49 Prozent im Jahresvergleich) liegt Amazon aber noch weit hinter den beiden Spitzenreitern zurück. Google blieb die Nummer eins mit einem Markenwert von 302 Mrd. Dollar (plus 23 Prozent), Apple folgt mit 306 Mrd. Dollar (plus 28 Prozent).

China holt auf

Mittlerweile finden sich 14 chinesische Marken in der Top 100. Zum Vergleich: Bei der ersten Auflage von BrandZ im Jahr 2006 zählte einzig China Mobile zu den 100 wertvollsten Marken der Welt. Im aktuellen Ranking rangiert der Internetkonzern Tencent mit einem Markenwert von 179 Mrd. US-Dollar (plus 65 Prozent) bereits auf Platz fünf. Tencents Messaging-App WeChat verzeichnet mittlerweile über eine Milliarde Benutzerkonten.

Die Wachstumsdynamik in China ist insgesamt enorm: Der Gesamtwert der chinesischen Top 10 legt im Vorjahresvergleich um 47 Prozent zu, während die US-Marken nur um 23 Prozent wachsen.