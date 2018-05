Schönbrunner Sommernachtskonzert mit Netrebko

Das 15. Open-Air-Konzert der Wiener Philharmoniker am Donnerstag in Schönbrunn verspricht ein besonderes Highlight zu werden: Erstmals ist Opernstar Anna Netrebko mit dabei. Der russische Stardirigent Waleri Gergijew (Valery Gergiev) steht am Pult.

