Italien: PD will Cottarelli nicht unterstützen

Die Chancen, dass der mit der Regierungsbildung beauftragte Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli mit seinem Übergangskabinett das Vertrauen des italienischen Parlaments erhält, schwinden immer mehr. Die bisher in Rom regierende Demokratische Partei (PD) prüft die Stimmenenthaltung bei der Vertrauensabstimmung, die voraussichtlich noch diese Woche stattfinden wird.

„Die Regierung Cottarelli ist eine Totgeburt“, kommentierte die italienische Tageszeitung „Il Fatto quotidiano“. Sollte Cottarelli nicht die Vertrauensabstimmung bestehen, wird erwartet, dass er bei Mattarella seinen Rücktritt einreichen wird. Der Präsident wird Cottarelli laut Insidern sehr wahrscheinlich dann bitten, Italien geschäftsführend bis zu einer Neuwahl im Herbst zu führen.

Die PD sieht im Fall einer Neuwahl die Möglichkeit einer Revanche nach dem Debakel bei der Parlamentswahl am 4. März, bei der sie ihre Stimmen auf 18 Prozent halbiert hatte. „Die nächsten Wahlen könnten für die PD eine Revanche sein, sie könnten außerdem für Italien eine Rettung werden“, sagte der Ex-Premier und frühere PD-Chef Matteo Renzi.

Kritik an Oettinger-Aussagen

Die Regierungskrise in Italien führt auch in der EU-Kommission zu Meinungsverschiedenheiten. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker kritisierte laut einem Sprecher der EU-Behörde „unweise Bemerkungen“, die EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger zugeordnet würden. „Es sind die Italiener und nur die Italiener, die über die Zukunft ihres Landes entscheiden“, sagte der Sprecher in Straßburg.

Aussagen Oettingers in einem Interview mit der Deutschen Welle zu den jüngsten politischen Entwicklungen in Italien haben in Rom für Empörung gesorgt. Oettinger sagte in dem Interview, er erwarte keinen Stimmenzuwachs europakritischer Parteien bei einer möglichen Neuwahl in Italien. Er rechne vielmehr damit, dass die Märkte und die italienische Wirtschaftsentwicklung für die Wähler ein mögliches Signal seien, nicht Populisten von links und rechts zu wählen. Schon jetzt sei etwa die Entwicklung bei den Staatsanleihen negativ.