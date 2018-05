Handelsstreit mit USA: Malmström rechnet mit Obergrenzen

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström rechnet mit einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA. „Hoffentlich wird es eine positive Zusammenarbeit sein, die wir sehen, ohne Strafzölle oder Einfuhrquoten, aber realistischerweise denke ich, dass wir darauf nicht hoffen können“, sagte Malmström heute im EU-Parlament in Straßburg. „Selbst wenn die USA entscheiden sollten, auf Zölle zu verzichten, erwarte ich nichtsdestoweniger, dass sie irgendeine Art von Obergrenzen für EU-Exporte verhängen werden.“

Treffen mit US-Handelsminister in Paris

Die EU ist bis zum 1. Juni von Zusatzabgaben auf Stahl- und Aluminiumexporte in die USA ausgenommen. Trump hatte diese Zusatzzölle im März eingeführt, um die heimische Industrie zu schützen, den Europäern aber eine Schonfrist gewährt. Malmström will morgen in Paris US-Handelsminister Wilbur Ross treffen, um ihn von einer dauerhaften Ausnahme für die EU zu überzeugen. „Aber es ist klar, dass die endgültige Entscheidung von Präsident Trump selbst getroffen werden wird.“

Das derzeitige EU-Kompromissangebot im Zollstreit sieht vor, den Vereinigten Staaten Handelserleichterungen in Aussicht zu stellen, wenn es im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahmeregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium gibt.

Wenn die USA nicht auf das Angebot eingehen und die Ausnahmeregelung für die Stahl- und Aluminiumzölle auslaufen lassen, will die EU Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans verhängen. Eine entsprechende Liste wurde bereits bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht.