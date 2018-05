Journalist Michael Nikbakhsh im Studio

Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ hat heute seine Pläne zur Neuordnung des Verfassungsschutzes präsentiert. Überschattet wurde die Präsentation von neuen Vorwürfen in der BVT-Affäre. Laut E-Mails und Briefen von Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, sind bei der Razzia im Februar doch hochsensible Daten mitgenommen worden. Mitarbeiter fühlen sich unter Druck gesetzt, eine Ermittlerin gegen Rechtsextremismus spricht von einer Hetzjagd.

Polen und die EU

Die EU-Kommission will die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze knüpfen. Hintergrund dafür ist unter anderem der jahrelange Streit der EU-Kommission mit der nationalkonservativen Regierung in Polen über die Justizreform. Diese untergräbt aus Sicht Brüssels die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung. Die polnische Regierung gibt sich empört und fühlt sich politisch verfolgt, aber es gibt selbst bei regierungsnahen Rechtsexperten Bedenken über die polnische Justizreform.

Interview mit Hashim Thaçi

Ein Interview von Balkan-Korrespondent Christian Wehrschütz mit dem Präsidenten der Republik Kosovo.

Medizinisches Wunder

Vor knapp drei Monaten wurden der ehemalige russische Spion Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet auf einer Parkbank im britischen Salisbury gefunden. Großbritannien macht Moskau für den Anschlag verantwortlich, seither haben zahlreiche Länder aus Protest russische Diplomaten ausgewiesen. Die Skripals haben den Giftanschlag überlebt - wider Erwarten, wie ihre Ärzte jetzt zugeben. Eigentlich habe man mit dem Tod der beiden gerechnet.

