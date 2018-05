Fußball: Neuer gibt Comeback gegen Österreich

Das Testspiel gegen Österreichs Nationalteam am 2. Juni (18.00 Uhr, live in ORF eins) hat aus deutscher Sicht eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Goalie Manuel Neuer wird in Klagenfurt nach drei Mittelfußbrüchen sein Comeback geben und damit erstmals seit Oktober 2016 wieder im DFB-Tor stehen. Das bestätigte Andreas Köpke am Dienstag.

„Das sind Spiele, die er jetzt braucht“, erklärte der Tormanntrainer, der ein „sehr, sehr gutes Gefühl hat“, dass der mehrfache Welttorhüter dem deutschen WM-Kader angehören wird.

